"Питтсбург" без Малкина обыграл "Коламбус"

"Питтсбург" в предсезонном матче НХЛ обыграл "Коламбус" - 7:3. В составе "Блю Джэкетс" на площадку выходил 20-летний форвард Виталий Абрамов.

НХЛ

Предсезонный матч

"Питтсбург" - "Коламбус" - 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Голы: Риикола - 2 (Анджело, Грант), 2:04 - 1:0. Каллен - 1 (Астон-Ризе), 9:19 - 2:0. Летанг - 1 (Кросби, Гюнтцель), 30:08 - 3:0. Джонсон - 1 (Летанг, Кросби), 33:00 - 4:0. Бьоркстранд - 1 (Остин, Стенлунд), 37:06 - 4:1. Тротман - 1 (Астон-Ризе, Каллен), 41:43 - 5:1. Бьоркстранд - 2 (бол., Прапавессис), 44:57 - 5:2. Бьоркстранд - 3 (Хянникяйнен, Стенлунд), 50:15 - 5:3. Уилсон - 1 (Ди, Хэйс), 53:49 - 6:3. Каллен - 2 (Астон-Ризе, Хернквист), 55:43 - 7:3.

Вратари: Мюррей - Корписало (Берубе, 40:00).

Броски: 38 (15+15+8) - 33 (9+15+9).

Наши: - - Абрамов.

22 сентября. Питтсбург. PPG Paints Arena.