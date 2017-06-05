Питер Лавиолетт: "Суббан и Экхольм великолепно выглядят в плей-офф"

Главный тренер "Нэшвилла" Питер Лавиолетт высоко оценил оборонительную игру своей команды в финальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (1-2). По словам специалиста, необходимо надежно действовать в защите, чтобы побеждать в плей-офф.

- Против таких соперников надо хорошо играть в защите. В течение сезона мы много работали над этим и совместно с игроками пришли к выводу, что если мы не будем хороши в обороне, то не сможем добиваться успеха, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Лавиолетта. - Честно скажу, что Суббан и Экхольм, да и все наши защитники, в плей-офф выглядят великолепно.

В первой игре у соперника было очень мало шансов. Во второй чуть больше, но тоже не слишком много. В третьей встрече игра шла на встречных курсах, и моментов у них было еще больше.

Напомним, что четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.