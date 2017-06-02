Питер Лавиолетт: "Нэшвилл" не растерял уверенность в себе"

Главный тренер "Нэшвилла" Питер Лавиолетт уверен, что атмосфера в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом" будет замечательной. Встреча пройдет на арене "Бриджстоун" в Нэшвилле.

– Мы не растеряли уверенность в себе. Ничего подобного, – цитирует официальный сайт НХЛ Лавиолетта. – Я только что общался с командой. Я видел глаза ребят.

Нас все поддержат. В плей-офф все становится лучше, в том числе и атмосфера в зале. В этом году мы видели, как все она раскручивалась шаг за шагом, и вот мы в финале. В городе ажиотаж, болельщики в восторге. Уверен, что атмосфера будет замечательной. Ребятам нравится играть дома. Здесь нам сопутствует успех. Все это пойдет нам на пользу.

Уверенность всегда основывается на том, как играет команда. В этом плей-офф мы провели больше 50 периодов и только в пяти или шести сыграли неудачно. В остальных ребята действовали очень хорошо. Это придает уверенности.

Напомним, что "Предаторз" уступают в финальной серии Кубка Стэнли с "Пингвинз" со счетом 0-2. Третий матч состоится в ночь на 4 июня, начало игры – в 3.00 по московскому времени.