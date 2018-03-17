Питер Лавиолетт: "Нэшвилл" бился за очки весь год"

Главный тренер "Нэшвилла" Питер Лавиолетт похвалил своих подопечных за успешную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (4:2). "Предаторз" стали первым клубом, оформившим выход в Кубок Стэнли-2018.

- Ребята работали очень усердно, - цитирует официальный сайт НХЛ Лавиолетта. - Все, что мы делали - сотрудники, тренеры, конечно, игроки - усердно трудились для достижения цели. Сейчас наша задача в том, чтобы получить преимущество домашнего льда. Это поможет добиться успеха на стадии плей-офф.

Мы немного гордимся.. Ребята бились за очки весь год. Они знали, что сегодня могут оформить выход и думаю, они боролись за это.