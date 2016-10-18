Питер Дебур: "Сан-Хосе" получил то, что заслужил в матче с "Рейнджерс"

Главный тренер "Сан-Хосе" Питер Дебур уверен, что результат матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (4:7) является закономерным. По словам специалиста, в этой встрече победу одержала команда, которая проявила больше старания.

- "Сан-Хосе" получил то, что заслуживал, - приводит официальный сайт НХЛ слова Дебура. - Надо уметь побеждать разными способами. Конечно, было бы приятно заработать очки, но победила команда, которая больше старалась, и это правильно.