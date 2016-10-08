Питер Дебур: "Ковальчук - патриотичный парень, преданный России"

Главный тренер "Сан-Хосе", экс-наставник "Нью-Джерси" Питер Дебур отметил, что для него стал сюрпризом уход форварда Ильи Ковальчука в 2012 году из "Дэвилз" в СКА.

- Илья был большой частью нашей команды. Его семья давно освоилась в Северной Америке, - сказал Дебур. - Поэтому его решение – с учетом такого уровня и статуса, которым Ковальчук обладал, – вызвало у меня удивление. В то же время понимаю некоторые причины, которые побудили его уехать.

– Что он вам объяснил?

– Думаю, в какой-то мере это объяснялось семейными причинами. Его мама поселилась в Санкт-Петербурге, и жить в одном городе с ней для него было очень важно. Что я еще понял о Кови – он очень патриотичный парень, очень преданный России. И тот факт, что его родная страна принимала Олимпиаду, сыграл свою роль. Он испытывал гордость от того, что может поднять КХЛ на другой уровень. (Игорь РАБИНЕР)

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