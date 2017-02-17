Питер Дебур: "Голдобин заслуживает играть за "Сан-Хосе"

Главный тренер "Сан-Хосе" Питер Дебур заявил, что нападающий Николай Голдобин заслуживает играть за клуб и надеется, что сможет дать ему игровое время, несмотря на финиш чемпионата. В текущем сезоне россиянин в главную команду не вызывался и провел сезон в АХЛ за "Барракуду", в составе которой провел 43 матча и набрал 37 (13+24) очков. "Акулы" проведут матч против "Аризоны" 19 февраля в 4.00 по московскому времени.

– Думаю, Голдобин заслуживает играть за нашу команду, – цитирует CSN Дебура. – Но мы находимся на финишной прямой, и будем стараться делать только то, что поможет нам побеждать. Но, еще раз повторюсь, он заслуживает играть в нашей команде. И если получится, то я хотел бы, чтобы он появился на льду.