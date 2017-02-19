Питер Дебур: "Бернс - лучший игрок НХЛ"

Главный тренер "Сан-Хосе" Питер Дебур считает защитника команды Брента Бернса лучшим игроком в НХЛ. 31-летний канадец с 63 очками занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата, уступая только Коннору Макдэвиду (67) и Сидни Кросби (64).

- Бернс проводит сезон на уровне MVP, - цитирует пресс-служба лиги Дебура. - Он очень хорош, причем в каждом матче. Не знаю, что еще к этому добавить. На мой взгляд, он является лучшим игроком лиги, и мы счастливы иметь его в своем составе.