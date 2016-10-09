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Питер Чиарелли: "Эдмонтон" и Якупов не подошли друг другу"

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Генеральный менеджер "Эдмонтона" Питер Чиарелли уверен, что защитник Наиль Якупов, который был обменян в "Сент-Луис", не вписался в игру команды. "Блюз" приобрел права на 23-летнего россиянина, отдав "Ойлерз" форварда Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта-2017.

- У нас была беседа с Якуповым, и мы хотели выяснить, согласен ли он с тем, что пришло время для нового вызова, - приводит пресс-служба "Ойлерз" слова Чиарелли. - Я сказал ему, что он неплохой парень, но у него не получилось в "Эдмонтоне". Это все, что я могу сказать об этом обмене. Не знаю, насколько правильно оценивать ситуацию после одного сезона, но я вижу, что клуб и игрок не подходили друг другу. Он талантливый хоккеист, но он стал играть слабее.

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