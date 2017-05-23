Пи. Кей. Суббан: "Сразу после обмена в "Нэшвилл" я сказал, что у нас хорошие шансы побороться за Кубок Стэнли"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан подчеркнул, что еще в начале сезона был уверен в силе своей новой команды. По словам игрока обороны, который ранее играл за "Монреаль", он верит в возможность завоевания Кубка Стэнли.

- Не хочу хвалиться, но после обмена я сказал о своей вере, что с этой командой у меня будет отличный шанс побороться за победу в Кубке Стэнли, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Суббана. - Многие эту фразу восприняли в штыки, но я действительно верю в эту команду.

Я всегда реально оцениваю возможности, и могу с уверенностью сказать, что никогда еще не ожидал от сезона столь многого, как в этом году. Мне было очень непросто психологически, но я просто опустил голову и стал пахать. А еще у нас потрясающий коллектив, все друг за друга стоят горой. Потому мы и добились успеха.

Напомним, что "Нэшвилл" впервые в истории вышел финал Кубка Стэнли. В заключительной серии "Предаторз" сыграют с победителем пары "Питтсбург" - "Оттава" (3-2).