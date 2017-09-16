Пи. Кей. Суббан: "Соперникам стоит держать голову поднятой, играя против Емелина"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан считает одноклубника Алексея Емелина физически сильным игроком. Хоккеист считает, что россиянин добавит силы "Хищникам".

– Он физически сильный игрок, – цитирует официальный сайт "Нэшвилла" Суббана. – Он определенно добавит физики нашей команде, а также мастерства и мобильности. Мне кажется, что в "Монреале" его просто недооценили. Он мог включаться в атаку, развивать ее.

Против него тяжело играть. Я знаю, как с ним играть. Соперникам стоит держать голову поднятой, когда они его видят.