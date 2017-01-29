Пи.Кей. Суббан: "Счастлив сыграть в Матче звезд НХЛ"

Защитник "Нэшвилла" Пи.Кей. Суббан заявил, что рад принять участие в Матче звезд НХЛ-2017. Игрок отметил, что предстоящая встреча станет для него хорошим шансом набрать игровые кондиции. Недавно Суббан восстановился после травмы.

– Приглашение принять участие в Матче звезд было как нельзя кстати, – приводит официальный сайт НХЛ слова Суббана. – В этом сезоне у меня возникли проблемы со здоровьем, чего ранее практически не случалось. Я провел почти 500 матчей в НХЛ и редко пропускал игры, так что я рассматриваю это еще и как возможность набрать форму и провести больше времени на площадке. Меня преследовали неудачи, но сейчас все нормально, я чувствую себя хорошо.

Когда ты постоянно играешь, то даже не представляешь, в какой классной форме находишься. Это осознание приходит, когда наблюдаешь за матчами с трибуны. Я счастлив, что могу принять участие в Матче звезд в эти выходные