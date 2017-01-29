10:37 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пи.Кей. Суббан: "С ностальгией вспоминаю годы в "Монреале"

0
0
0

Защитник "Нэшвилла" Пи.Кей. Суббан заявил, что с ностальгией вспоминает о своем выступлении за "Монреаль". Минувшим летом "Канадиенс" обменяли игрока в "Предаторз" на Ши Уэбера.

– Что касается моего обмена, то я абсолютно нормально к этому отнесся, – приводит официальный сайт НХЛ слова Суббана. – Это жизнь, подобные вещи случаются в ней. Думаю, что обе команды получили отличных игроков. Сейчас я очень рад, что играю за "Нэшвилл", но, конечно, у меня осталось много воспоминаний от времени, проведенном в "Монреале". Я видел немало старых знакомых из "Канадиенс", все это заставляет меня с ностальгией вспоминать о тех прекрасных годах в Канаде.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ