Пи.Кей. Суббан: "С ностальгией вспоминаю годы в "Монреале"

Защитник "Нэшвилла" Пи.Кей. Суббан заявил, что с ностальгией вспоминает о своем выступлении за "Монреаль". Минувшим летом "Канадиенс" обменяли игрока в "Предаторз" на Ши Уэбера.

– Что касается моего обмена, то я абсолютно нормально к этому отнесся, – приводит официальный сайт НХЛ слова Суббана. – Это жизнь, подобные вещи случаются в ней. Думаю, что обе команды получили отличных игроков. Сейчас я очень рад, что играю за "Нэшвилл", но, конечно, у меня осталось много воспоминаний от времени, проведенном в "Монреале". Я видел немало старых знакомых из "Канадиенс", все это заставляет меня с ностальгией вспоминать о тех прекрасных годах в Канаде.