Пи. Кей. Суббан: "Понял несколько слов, которые мне сказал Малкин"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан после поражения во втором матче финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (1:4, 0-2 в серии) поделился впечатлениями от драки с россиянином Евгением Малкиным. По словам канадца, он понял, что сказал ему нападающий "Пингвинз".

– Я играл с несколькими россиянами и понял несколько слов, которые мне сказал Малкин, – цитирует Суббана официальный сайт НХЛ. – Никто не опускает голову. Мы находимся в процессе обучения. В этой команде никто в себе не сомневается. Наша цель – вернуться домой и выиграть третий матч.