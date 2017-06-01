09:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пи. Кей. Суббан: "Понял несколько слов, которые мне сказал Малкин"

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Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан после поражения во втором матче финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (1:4, 0-2 в серии) поделился впечатлениями от драки с россиянином Евгением Малкиным. По словам канадца, он понял, что сказал ему нападающий "Пингвинз".

– Я играл с несколькими россиянами и понял несколько слов, которые мне сказал Малкин, – цитирует Суббана официальный сайт НХЛ. – Никто не опускает голову. Мы находимся в процессе обучения. В этой команде никто в себе не сомневается. Наша цель – вернуться домой и выиграть третий матч.

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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.BattleFish.

Мог бы подставить Малкина и сказать, что тот назвал его ни.... и тогда Смайта Жене не видать!

09:21