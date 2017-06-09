Пи. Кей. Суббан: "Нэшвилл" провалил начало матча"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан после разгромного поражения от "Питтсбурга" в пятом матче финала Кубка Стэнли (0:6, в серии 2-3) признал, что его команда провалила начало встречи. Уже на 2-й минуте "пингвины" открыли счет.

– Мы провалили начало, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Суббана. – Надо отдать им должное: они словно вытащили страницу из нашего учебника, стали забрасывать шайбы за спину защитникам, здорово действовали на форчеке, создавали моменты и отлично их использовали.