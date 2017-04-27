10:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пи. Кей. Суббан: "Неприятно видеть, когда молодого игрока увозят со льда на носилках"

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Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан признался, что ему было не по себе, когда его одноклубник Кевин Фиала получил травму в матче 1/4 финала Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (4:3). 20-летний швейцарец оказался на льду после силового приема Роберта Бортуццо. Лед он покинул на носилках.

- Было тяжело, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Суббана. - Очень неприятно видеть, когда такую травму получает молодой игрок и его увозят на носилках. Со мной такое было. Очень тяжело семье, друзьям. Мы надеемся, что с ним все будет хорошо.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kevin-fiala-of-predators-leaves-game-1-against-blues/c-289109744

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