Пи. Кей. Суббан: "Неприятно видеть, когда молодого игрока увозят со льда на носилках"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан признался, что ему было не по себе, когда его одноклубник Кевин Фиала получил травму в матче 1/4 финала Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (4:3). 20-летний швейцарец оказался на льду после силового приема Роберта Бортуццо. Лед он покинул на носилках.
- Было тяжело, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Суббана. - Очень неприятно видеть, когда такую травму получает молодой игрок и его увозят на носилках. Со мной такое было. Очень тяжело семье, друзьям. Мы надеемся, что с ним все будет хорошо.
Kevin Fiala injury.. pic.twitter.com/RA3UD0mb8h– Hockey Central (@HockeyCentraI) 27 апреля 2017 г.
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https://www.nhl.com/ru/news/kevin-fiala-of-predators-leaves-game-1-against-blues/c-289109744