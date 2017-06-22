Пи. Кей. Суббан не прибыл на церемонию в Лас-Вегасе, но передал ведро с конфетами для свежего дыхания

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан не прибыл на церемонию вручения личных наград по итогам регулярного сезона НХЛ-2016/17. Однако 28-летний канадец передал ведро с конфетами для свежего дыхания. Ведущий церемонии Джо Манганьелло бросал конфеты в зал.

Напомним, что после третьей игры c "Питтсбургом", которая завершилась победой "Хищников" (5:1), Суббан заявил, что Сидни Кросби обвинил его в плохом запахе изо рта.