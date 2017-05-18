Пи. Кей. Суббан: "Не каждая команда в НХЛ может сказать, что домашняя площадка дает им преимущество"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан в преддверии четвертого матча серии 1/2 финала Кубка Стэнли с "Анахаймом" (2-1) подчеркнул, что выступление на домашнем льду дает команде огромное преимущество. По его словам, болельщики "Предаторз" создают фантастическую атмосферу.

- Не каждая команда в НХЛ может положа руку на сердце сказать, что домашний лед дает им какое-либо преимущество, но в нашем случае это, к счастью, именно так, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Суббана. - Мне в карьере повезло выступать на аренах, насыщенных энергией, но то, что мы имеем здесь, - вне конкуренции. Это лучшее, что я видел в качестве хоккеиста.