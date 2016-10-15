Пи.Кей. Суббан: "Не думал, что заброшу в первом матче за "Нэшвилл"

Защитник "Нэшвилла" Пи.Кей. Суббан подчеркнул, что в матче регулярного чемпионат НХЛ с "Чикаго" (3:2) был нацелен на выполнение тренерской установки. 27-летний игрок, отличившийся заброшенной шайбой, не думал, что сможет поразить ворота соперника в первой игре за "Предаторз".

- Я не думал ни о чем подобном перед игрой, - приводит официальный сайт НХЛ слова Суббана. - Просто хотел снова играть. Мы провели несколько предсезонных игр, но в последний раз мы играли официальный матч почти шесть месяцев назад. Это что-то значит. Я хотел почувствовать ноги, хотел играть с отдачей, играть жестко, делать то, о чем меня просили тренеры.