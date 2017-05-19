Пи. Кей. Суббан: "Надо перевернуть страницу и подготовиться к следующей игре"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан после поражения в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли от "Анахайма" (2:3 ОТ, 2-2) высоко оценил класс соперника. Он посетовал, что "Предаторз" пропустили обидную шайбу в овертайме.

– У "Анахайма" хорошая команда, – приводит официальный сайт НХЛ слова Суббана. – Каждый матч серии будет очень упорным. В сегодняшней игре есть один позитивный момент. Мы еще раз показали, что, когда мы играем в наш хоккей, нас не остановить. Нам удался третий период, был шанс победить.

Нам удалось вернуться в игру, и это хорошо. Были шансы и в овертайме, но не повезло. Когда бросаешь по воротам, может произойти много хорошего. "Анахайм" бросил и забил. Шайба влетела в сетку от моей клюшки. Обидно. Надо перевернуть страницу и подготовиться к следующей игре.