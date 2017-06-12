Пи. Кей. Суббан: "Мы были всего в двух матчах от Кубка Стэнли. Отстой"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан после поражения в финале Кубка Стэнли от "Питтсбурга" заявил, что, несмотря на неудачный результат, его команда смогла получить необходимый опыт. Напомним, что "Пингвины" выиграли серию со счетом 4-2 и завоевали свой второй Кубок подряд.

– Все мечтают о победе в Кубке Стэнли, и ваша мечта может исполниться, наверное, один раз из миллиона для большинства игроков, – цитирует ESPN Суббана. – Мы были очень близко, в двух матчах от того, чтобы поднять над головой трофей. Отстойная ситуация. Мы хорошо играли, у нас молодая команда и получили большой опыт от игры в плей-офф.