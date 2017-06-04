Пи. Кей. Суббан: "Кросби сказал, что у меня плохо пахнет изо рта"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан после победы над "Питтсбургом" (5:1, 1-2 в серии) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли рассказал, о чем говорил с капитаном соперников Сидни Кросби. В этом розыгрыше плей-офф на счету хоккеиста 11 (2+9) очков в 19 встречах.

– Знаете, обычно во время или после матча хоккеисты обсуждают какие-то аспекты игры, а он мне сказал, что у меня изо рта плохо пахнет, – цитирует Sportsnet Суббан. – А ведь я использовал ополаскиватель для рта. Не знаю, почему он так сказал, считаю, что запах был отличный.