Пи. Кей. Саббан: "Ожидания "Нэшвилла" – победа в Кубке Стэнли"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Саббан подчеркнул, что команда намерена выиграть Кубок Стэнли. "Предаторз" победили в серии с "Сент-Луисом" (4-2) и впервые в истории клуба вышли в финал Западной конференции.

– Наши ожидания – это победа в Кубке Стэнли, – приводит официальный сайт НХЛ слова Саббана. – Сегодня мы сделали большой и значимый шаг для клуба и города. Но это не конечная наша цель. Мы хотим завоевать трофей, и мы много работали, чтобы это было возможным.