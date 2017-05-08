Пи. Кей. Саббан: "Ожидания "Нэшвилла" – победа в Кубке Стэнли"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Саббан подчеркнул, что команда намерена выиграть Кубок Стэнли. "Предаторз" победили в серии с "Сент-Луисом" (4-2) и впервые в истории клуба вышли в финал Западной конференции.
– Наши ожидания – это победа в Кубке Стэнли, – приводит официальный сайт НХЛ слова Саббана. – Сегодня мы сделали большой и значимый шаг для клуба и города. Но это не конечная наша цель. Мы хотим завоевать трофей, и мы много работали, чтобы это было возможным.
Якут Хан
Бухаете что ли?) Клоуны))
06:27
Sправедливый
"...и мы много работали, чтобы" ??? Дальше каждый читатель продолжает фразу сам? Как хочет? ))) ... Ух уж эти писаки... И вообще, разве не Суббан правильно?
06:10
Adios Amigos R...
Ваши ожидания - ваши проблемы! (Андрей А.)
06:00