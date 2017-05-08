05:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пи. Кей. Саббан: "Ожидания "Нэшвилла" – победа в Кубке Стэнли"

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Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Саббан подчеркнул, что команда намерена выиграть Кубок Стэнли. "Предаторз" победили в серии с "Сент-Луисом" (4-2) и впервые в истории клуба вышли в финал Западной конференции.

– Наши ожидания – это победа в Кубке Стэнли, – приводит официальный сайт НХЛ слова Саббана. – Сегодня мы сделали большой и значимый шаг для клуба и города. Но это не конечная наша цель. Мы хотим завоевать трофей, и мы много работали, чтобы это было возможным.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Якут Хан

Бухаете что ли?) Клоуны))

06:27

Sправедливый

"...и мы много работали, чтобы" ??? Дальше каждый читатель продолжает фразу сам? Как хочет? ))) ... Ух уж эти писаки... И вообще, разве не Суббан правильно?

06:10

Adios Amigos R...

Ваши ожидания - ваши проблемы! (Андрей А.)

06:00