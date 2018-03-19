Пьетранджело, Маккиннон и Макэлхинни - звезды недели в НХЛ

НХЛ в Твиттере представила тройку лучших игроков регулярного чемпионата лиги по итогам минувшей недели. Первой звездой стал защитник "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело. В четырех матчах он помог своей команде одержать три победы, набрав 9 (3+6) очков.
Второй звездой стал форвард "Колорадо" Натан Маккиннон. В четырех играх его "Эвеланш" одержал три победы, а сам нападающий набрал 8 (6+2) баллов за результативность. Тройку лучших игроков недели замкнул голкипер "Торонто" Кертис Макэлхинни, который в трех матчах помог одержать "Мэйпл Ливз" три победы. Он отражал 95,5 процента бросков по своим воротам, пропуская 1,57 шайбы за игру.
A clutch captain, scorching scorer and talented tendy make up the @Molson_Canadian Three Stars of the Week!– NHL (@NHL) 19 марта 2018 г.
⭐ Alex Pietrangelo
⭐⭐ @Mackinnon9
⭐⭐⭐ @McElhinney_C30
Details: https://t.co/UrkoFci0cY pic.twitter.com/x6YLWaVy4K
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Сент-Луис Блюз
- Кертис Макэлхинни
- Алекс Пьетранджело
- Натан Маккиннон