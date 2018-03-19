Пьетранджело, Маккиннон и Макэлхинни - звезды недели в НХЛ

НХЛ в Твиттере представила тройку лучших игроков регулярного чемпионата лиги по итогам минувшей недели. Первой звездой стал защитник "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело. В четырех матчах он помог своей команде одержать три победы, набрав 9 (3+6) очков.

Второй звездой стал форвард "Колорадо" Натан Маккиннон. В четырех играх его "Эвеланш" одержал три победы, а сам нападающий набрал 8 (6+2) баллов за результативность. Тройку лучших игроков недели замкнул голкипер "Торонто" Кертис Макэлхинни, который в трех матчах помог одержать "Мэйпл Ливз" три победы. Он отражал 95,5 процента бросков по своим воротам, пропуская 1,57 шайбы за игру.