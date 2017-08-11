Петр Чех сыграл в хоккей в прощальном матче Гавлата

Голкипер "Арсенала" Петр Чех примерил хоккейную форму в прощальном матче соотечественника Мартина Гавлата. Встреча состоялась 9 августа в Брно, и футболист отыграл один период в воротах. После этой встречи он сразу вернулся в расположение лондонского клуба.

Напомним, что в феврале Гавлат объявил о завершении карьеры. В НХЛ он провел 790 матчей, в которых записал на свой счет 594 (242+352) очка. Он играл за такие клубы, как "Оттава", "Чикаго", "Миннесота", "Сан-Хосе", "Нью-Джерси" и "Сент-Луис". В России в сезоне-2004/05 он играл за московское "Динамо", выиграв с ним суперлигу.