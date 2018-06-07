Петерис Скудра: "За океаном сейчас все только и говорят, что о Кузнецове"

Бывший главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра отметил, что "Вегас" хорошо играет в плей-офф НХЛ на своей площадке. По его словам, поэтому "Вашингтону" в пятой игре будет очень непросто.

- Надо учитывать, что "Вегас" в этом плей-офф отлично играет дома, поэтому в пятом матче на его льду "Вашингтону" будет очень непросто, - заявил "Известиям" бывший главный тренер нижегородского "Торпедо", экс-вратарь клубов НХЛ Петерис Скудра. - Команда из Лас-Вегаса очень здорово выступает при поддержке собственных трибун, она способна с первых минут оказать давление на соперника, которое мало кто выдерживает. Я могу ошибаться, но в нынешнем Кубке Стэнли "Вегас" в домашних матчах за редким исключением забивал первым. Это может создать сложности его сопернику.

Орлов окончательно закрепился в качестве ведущего защитника команды, их пара с Мэттом Нисканненом очень надежна и играет одну из ключевых ролей. Овечкин всегда был первоклассным хоккеистом, лидером "Вашингтона", но сейчас почти все американское хоккейное сообщество отмечает, что в этом сезоне он играет по-другому. Больше работает на команду, часто отдаёт пас там, где в былые времена взял бы игру на себя. А Кузнецов и вовсе проводит лучший период в своей карьере. Он и раньше был хорош, но я не мог подумать, что Женя дойдет до того, что станет ключевым игроком первого звена, затмив такого мастера, как Никлас Бекстрем. Сейчас за океаном все только и говорят, что о Кузнецове.