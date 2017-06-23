Петерис Скудра: "Не могу сказать, что "Коламбус" вышел в Кубок Стэнли исключительно за счет Бобровского"

Бывший вратарь, а ныне главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра отметил, что российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский по праву признан лучшим вратарем НХЛ по итогам прошедшего сезона. По его словам, голкипер играл блестяще.

– Очень здорово, что отечественный вратарь получил этот приз – цитируют Известия Скудру. – Бобровский блестяще играл в регулярном чемпионате НХЛ. А приз "Везина Трофи" обычно вручается именно за "регулярку", поэтому успех Сергея абсолютно заслуженный.

Бобровский в одиночку вытащил "Коламбус"? Таким образом характеризовать роль Бобровского в выходе "Коламбуса" в плей-офф, наверное, не совсем верно – это небольшое преувеличение. Все-таки какой бы ни был хороший вратарь, в одиночку он не может вытащить команду в плей-офф или выиграть Кубок. "Коламбус" в минувшем сезоне играл достаточно неплохо, немало забивал голов. Не зря Торторелла получил приз как лучший тренер сезона. Поэтому я не могу сказать, что клуб вышел в Кубок Стэнли исключительно за счет Бобровского. Но он внес огромный вклад в этот результат.