Первый тренер Кучерова: "Никита занимался уже несколько лет, когда его отца отправили в Уругвай"

Первый тренер нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал о том, что юный форвард несколько лет жил без родителей. По словам специалиста, отца хоккеиста, который был военным, отправили в командировку в Уругвай.

– У Никиты папа – военный, – объясняет Курдин. – Мы, наверное, пару лет занимались, когда его в Уругвай в командировку отправили. На три года. Жена должна ехать с мужем. А маленький Никита на льду уже начал немножко шевелиться. Светлана (мама Кучерова. - Прим. "СЭ") ко мне: "Что делать? Как мы его оставим?"

Говорю: "У тебя в Майкопе мама, вызывай ее сюда. А возить его я буду". Благо, жили на соседних улицах. Света маму свою привезла, иногда сестра ее приезжала, они меняли друг друга. Скучал ли Никита по родителям? А он мало тогда говорил. И потом тоже. Только недавно начал побольше разговаривать... (Игорь РАБИНЕР)

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