Первый номер драфта-2016 сделал хет-трик в дебютном матче в НХЛ

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс сделал хет-трик в стартовом матче регулярного сезона НХЛ против "Оттавы". В первом периоде он стал автором первого гола в сотом сезоне лиги, после чего забил еще дважды. Примечательно, что ему для этого понадобилось всего три броска. Мэттьюс был выбран на драфте-2016 под первым номером, и эта игра стала для него первой в Национальной хоккейной лиге.

В сентябре он принял участие в Кубке мира в состве сборной Северной Америки и набрал 3 (2+1) очка в трех матчах. На чемпионате мира-2016 он в составе сборной США провел 10 игр и набрал 9 (6+3) баллов.