Первый Кубок Овечкина пройдет в Одинцове 19-21 июля

Первый Кубок нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина состоится в подмосковном Одинцове с 19 по 21 июля, сообщает ТАСС со сылкой на пресс-служба минспорта Московской области. Соревнования пройдут среди игроков 10-11 лет. Участие в турнире примут "Атлант" (Мытищи), "Химик" (Воскресенск), "Кристалл" (Электросталь), "Капитан" (Ступино), "Армада" (Одинцово) и "Клин".

После финального матча состоится награждение, которое проведет сам Овечкин. Победителю будет вручен кубок, а призерам - медали.