17:58 | Хоккей — НХЛ

Первый Кубок Овечкина пройдет в Одинцове 19-21 июля


Первый Кубок нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина состоится в подмосковном Одинцове с 19 по 21 июля, сообщает ТАСС со сылкой на пресс-служба минспорта Московской области. Соревнования пройдут среди игроков 10-11 лет. Участие в турнире примут "Атлант" (Мытищи), "Химик" (Воскресенск), "Кристалл" (Электросталь), "Капитан" (Ступино), "Армада" (Одинцово) и "Клин".

После финального матча состоится награждение, которое проведет сам Овечкин. Победителю будет вручен кубок, а призерам - медали.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5381842

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Материалы других СМИ