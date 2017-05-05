Первый игрок "Вегаса" поприветствовал в команде Шипачева

Нападающий "Вегаса" Рид Дюк поприветствовал в команде россиянина Вадима Шипачева. Сегодня российский форвард подписал контракт с "Голден Найтс" на два года, по которому будет получать 4,5 миллиона долларов за сезон.

"Наконец-то есть с кем поиграть! Поздравляю, Вадим! Счастлив видеть тебя. Привезите свой футбольный мяч", - написал Дюк в Твиттере.