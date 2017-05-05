Первый игрок "Вегаса" поприветствовал в команде Шипачева

Нападающий "Вегаса" Рид Дюк поприветствовал в команде россиянина Вадима Шипачева. Сегодня российский форвард подписал контракт с "Голден Найтс" на два года, по которому будет получать 4,5 миллиона долларов за сезон.
"Наконец-то есть с кем поиграть! Поздравляю, Вадим! Счастлив видеть тебя. Привезите свой футбольный мяч", - написал Дюк в Твиттере.
@GoldenKnights @GoldenKnights Finally have someone to play sports with! Congrats, Vadim! Happy to have ya. Bring your soccer ball ⚽🏒 #VGK– Reid Duke (@rduke96) 5 мая 2017 г.