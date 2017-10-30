Первый гол сына Лемье в НХЛ. Видео

Нападающий "Виннипега" Брендан Лемье отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". Для нападающего этот гол стал первым в лиге.
В этом сезоне он провел 4 встречи и забросил одну шайбу. Напомним, что Брендан – сын четырехкратного обладателя "Кубка Стэнли" Клода Лемье.
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Christofer
Правильно отмечает Брендан Лемье дебютный гол - сразу с раскрытыми объятиями с партнером по команде радостью делиться. Не как Якупов при - побежал-побежал один к центру площадки, когда первый раз в НХЛ забил.
05:38
fifa_guru
А, не Марио сын.. невнимательно прочитал)) жаль... :)
05:22
fifa_guru
С почином. Да и не кому-нибудь, а клубу папки)) историческая х****я
05:17