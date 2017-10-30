Первый гол сына Лемье в НХЛ. Видео

Нападающий "Виннипега" Брендан Лемье отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". Для нападающего этот гол стал первым в лиге.

В этом сезоне он провел 4 встречи и забросил одну шайбу. Напомним, что Брендан – сын четырехкратного обладателя "Кубка Стэнли" Клода Лемье.