04:55 | Хоккей — НХЛ

Первый гол сына Лемье в НХЛ. Видео

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Нападающий "Виннипега" Брендан Лемье отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". Для нападающего этот гол стал первым в лиге.

В этом сезоне он провел 4 встречи и забросил одну шайбу. Напомним, что Брендан – сын четырехкратного обладателя "Кубка Стэнли" Клода Лемье.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Christofer

Правильно отмечает Брендан Лемье дебютный гол - сразу с раскрытыми объятиями с партнером по команде радостью делиться. Не как Якупов при - побежал-побежал один к центру площадки, когда первый раз в НХЛ забил.

05:38

fifa_guru

А, не Марио сын.. невнимательно прочитал)) жаль... :)

05:22

fifa_guru

С почином. Да и не кому-нибудь, а клубу папки)) историческая х****я

05:17