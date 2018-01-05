Первый дубль Проворова в сезоне. Видео

"Филадельфия" победила "Айлендерс" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей 3 (2+1) очка набрал защитник Иван Проворов.

Он провел на льду 21 минуту, нанес четыре броска по воротам и заработал показатель полезности "+2". В этом сезоне он набрал уже 18 (7+11) очков.