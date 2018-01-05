08:47 | Хоккей — НХЛ

Первый дубль Проворова в сезоне. Видео

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"Филадельфия" победила "Айлендерс" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей 3 (2+1) очка набрал защитник Иван Проворов.

Он провел на льду 21 минуту, нанес четыре броска по воротам и заработал показатель полезности "+2". В этом сезоне он набрал уже 18 (7+11) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Весёлый©

Проволоне уже даже не "новый Даути". Нужно брать выше, новый Нидермайер. А как вам "еще один Фетисов"? Играй он за "Бостон", сам Дон Черри называл бы его "мой маленький русский Бобби Орр". Хотя нет, так он уже называет Orrloffa.

09:44

fifa_guru

награда за прошлый матч. слишком там не везло

09:14