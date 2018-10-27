Первое звено "Колорадо", Терявяйнен и Броссуа - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой признано первое звено "Колорадо" в составе Микко Рантанена, Натана Маккиннона и Габриэля Ландескуга – они набрали 10 (3+7) очков в матче с "Оттавой" (6:3).

Второй звездой стал форвард "Каролины" Теуво Терявяйнен, который сделал голевую передачу и забросил шайбу в матче с "Сан-Хосе" (4:3 Б). Третьей звездой назван вратарь "Виннипега" Лоран Броссуа, который отразил 27 бросков в матче с "Детройтом" (2:1).