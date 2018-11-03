Первая шайба Задорова в сезоне не спасла "Колорадо" от поражения

"Ванкувер" в овертайме выиграл у "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" проиграл третью встречу кряду.

В составе "Колорадо" голом отметился российский защитник Никита Задоров. Для него это первый гол в сезоне. Голкипер Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

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Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Колорадо" - 7:6 ОТ (1:0, 3:4, 2:2, 1:0)

Голы: Бозер - 3 (Петтерссон), 0:58 - 1:0. Дрис - 2 (Керфут, Уилсон), 21:38 - 1:1. Бозер - 4 (Петтерссон, Голдобин), 25:18 - 2:1. Коул - 1 (Маккиннон, Рантанен), 26:08 - 2:2. Эрикссон - 1 (Гудбрэнсон, Гонс), 28:47 - 3:2. Маккиннон - 10 (Рантанен, Бэрри), 30:32 - 3:3. Керфут - 2 (Жирар, Уилсон), 32:36 - 3:4. Петтерссон - 8 (Руссель, Стэчер), 37:33 - 4:4. Задоров - 1 (Бурк), 41:30 - 4:5. Гранлунд - 3 (бол., Голдобин, Хаттон), 50:02 - 5:5. Маккиннон - 11 (бол., Ландескуг, Рантанен), 58:23 - 5:6. Петтерссон - 9 (Хорват, Бозер), 59:24 - 6:6. Пулио - 1 (бол., Петтерссон, Бозер), 64:38 - 7:6.

Вратари: Маркстрем (58:40 - 58:59, 59:16 - 59:24) - Грубауэр.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 37 (8+8+14+7) - 29 (6+12+11+0).

Наши: Голдобин (15.46/1/+2) - Задоров (19.51/2/+3), Каменев (7.26/0/-1).

3 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.