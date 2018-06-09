Перрон хочет остаться в "Вегасе"

Нападающий Дэвид Перрон намерен остаться в "Вегасе", сообщает в своем Твиттере журналист RJ Sports Дэвид Шон. Летом истекает контракт 30-летнего хоккеиста, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

По прошлому соглашению он зарабатывал 3,75 миллиона долларов за сезон. В минувшем сезоне он набрал 66 (16+50) очков в 70 матчах регулярного чемпионата, что стало его личным рекордом. В плей-офф Перрон набрал 9 (1+8) очков в 15 играх. Напомним, что "Вегас" в свой первый сезон дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл "Вашингтону" 1-4 в серии.