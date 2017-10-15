Перестрелка Кучерова и Тарасенко. Лучшие моменты ночи

Сегодня ночью проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился голом в третьем периоде матча против "Сент-Луиса" (2:1). Голевой передачей отметился Владислав Наместников. Для Кучерова эта шайба стала пятой в сезоне.
Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил свою четвертую шайбу в сезоне.
Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев сделал вторую результативную передачу в этой "регулярке".
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился уже 11-й передачей в сезоне в матче против "Филадельфии" (2:8).
Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов сделал две передачи в матче против "Питтсбурга" (3:4).
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сделал три голевые передачи в матче против "Миннесоты" (4:3 ОТ).
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Сент-Луис Блюз
- Флорида Пантерз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Владимир Тарасенко
- Евгений Дадонов
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Михаил Сергачев
Материалы других СМИ
peskovuriy
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
06:27
Монте-Кристо (Мститель) .
Лучше напишите, какие обрезы Кузнецов совершает, о его провалах а обороне. Он сегодня был главным организатором атак Филадельфии.
06:10