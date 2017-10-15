Перестрелка Кучерова и Тарасенко. Лучшие моменты ночи

Сегодня ночью проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился голом в третьем периоде матча против "Сент-Луиса" (2:1). Голевой передачей отметился Владислав Наместников. Для Кучерова эта шайба стала пятой в сезоне.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил свою четвертую шайбу в сезоне.

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев сделал вторую результативную передачу в этой "регулярке".

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился уже 11-й передачей в сезоне в матче против "Филадельфии" (2:8).

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов сделал две передачи в матче против "Питтсбурга" (3:4).