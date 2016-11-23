05:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

Передачи Якупова и Тарасенко помогли "Блюз" победить в Бостоне

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"Сент-Луис" взял верх над "Бостоном" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Российские нападающие "Блюз" Наиль Якупов и Владимир Тарасенко сделали по одной результативной передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Сент-Луис" – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Бэкес - 4 (бол., Краг, Крейчи), 7:44 - 1:0. Лехтеря - 2 (Парэйко, ТАРАСЕНКО), 23:23 - 1:1. Мур - 5 (мен., Нэш), 28:59 - 2:1. Бортуццо - 1 (Берглунд, Парэйко), 33:59 - 2:2. Штясны - 5 (Шварц, ЯКУПОВ), 36:11 - 2:3. Лехтеря - 3 (п.в., Перрон, Берглунд), 58:44 - 2:4.

Вратари: Раск (58:12 - 58:44, 59:12 - 59:32) - Аллен.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 41 (12+12+17) - 28 (7+14+7).

Наши: – – Якупов (9:17/0/+2), Тарасенко (17:12/1/0).

Бостон. TD Garden.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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