Передачи Радулова и Маркова помогли "Монреалю" разгромить "Детройт" и установить рекорд

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ крупно обыграл "Детройт" – 5:0. Российский нападающий "Канадиенс" Александр Радулов отдал результативную передачу. Форвард набрал очки в 6 из последних 7 игр. Всего в 15 матчах на его счету 13 (3+10) очков. Еще одну голевую передачу отдал защитник Андрей Марков.

Отметим, что "Монреаль" впервые в своей истории одержал 10 побед подряд на старте сезона НХЛ. Ранее 9 побед подряд клуб одержал в сезоне-1953/54. Рекорд же по количеству побед на старте регулярного чемпионата принадлежит "Чикаго", который в сезоне-1963/64 выиграл 11 встреч подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Детройт" – 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Голы: Дано – 5 (Шоу, Пачоретти), 4:17 – 1:0. Байрон – 5, 7:59 – 2:0. Уэбер – 6 (бол., РАДУЛОВ, Гальченюк), 19:00 – 3:0. Шоу – 2 (бол., Гальченюк, МАРКОВ), 35:13 – 4:0. Пачоретти – 3 (Шоу, Дано), 36:49 – 5:0.

Вратари: Прайс – Ховард (Мразек, 40:00).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 37 (10+15+12) – 25 (7+10+8).

Наши: Емелин, Марков, Радулов, Сергачев – Марченко.

13 ноября. Монреаль. Centre Bell.