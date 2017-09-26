Передача Зайцева помогла "Торонто" разгромить "Монреаль"

"Детройт" обыграл "Питтсбург" в предсезонном матче - 4:1. Евгений Малкин за "пингвинов" не сыграл.

"Торонто" при помощи Никиты Зайцева обыграл "Монреаль" - 5:1. Защитник записал на свой счет одну передачу. Самым результативным игроком матча стал нападающий "Мэйпл Ливз" Остон Мэттьюс. В его активе 3 гола и 1 передача.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Детройт" - "Питтсбург" 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Расмуссен, Манта, Татар, Уэлле - Уилсон.

"Торонто" - "Монреаль" 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Мэттьюс (3), Марло, Нюландер - Питри.