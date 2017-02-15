Передача Зайцева помогла "Торонто" разгромить "Айлендерс"

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке разгромил "Айлендерс" - 7:1. Результативную передачу в этой встрече на свой счет записал защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев, который провел на льду 20 минут 6 секунд. В составе гостей Николай Кулемин отыграл 12 минут 35 секунд.

В еще одном поединке "Баффало" на выезде одержал победу над "Оттавой" - 3:2. Защитник гостей Дмитрий Куликов провел на льду 20 минут 39 секунд и результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Баффало" - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Р. О`Райлли - 12 (Окпосо, Фолк), 0:24 - 0:1. Райан - 12 (Карлссон, Клаессон), 14:45 - 1:1. Фанеф - 8 (Райан), 34:33 - 2:1. Мулсон - 12 (Райнхарт, Айкел), 40:51 - 2:2. Бэйли - 2 (Маккейб, Ристолайнен), 47:38 - 2:3.

Вратари: Андерсон (58:49) - Ленер.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 41 (11+16+14) - 25 (10+7+8).

Наши: - - Куликов (20:39/0/0).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

"Торонто" - "Айлендерс" - 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Голы: Лейво - 1, 11:36 - 1:0. Кадри - 21 (ЗАЙЦЕВ, Нюландер), 19:28 - 2:0. Нюландер - 15 (Кадри, Полак), 29:26 - 3:0. Чимера - 14 (буллит), 36:55 - 3:1. Мэттьюс - 26 (бол., Комаров, Лейво), 45:41 - 4:1. Бозак - 14 (ван Римсдайк, Марнер), 47:16 - 5:1. Мэттьюс - 27 (Браун), 51:51 - 6:1. Ханвик - 1 (Лейво, Смит), 55:40 - 7:1.

Вратари: Андерсен - Грайсс (Берубе, 51:51).

Штраф: 13 - 11.

Броски: 41 (10+11+20) - 34 (12+16+6).

Наши: Зайцев (20:06/0/2) - Кулемин (12:35/1/-1).

Торонто. Air Canada Centre.