Передача Завгороднего помогла "Калгари" обыграть "Ванкувер"

"Калгари" обыграл "Ванкувер" в предсезонном матче - 4:1. Передачу на свой счет записал нападающий "Флэймз" Дмитрий Завгородний. Он провел на площадке 9 минут 36 секунд.

НХЛ

Контрольный матч

"Ванкувер" - "Калгари" - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Филлипс - 1 (Вялимяки, Брюле), 7:33 - 0:1. Фу - 1 (Гоудин, Завгородний), 8:53 - 0:2. Манджапане - 2 (мен., Дюбе), 26:49 - 0:3. Лейпсик - 1 (Эдлер, Буше), 49:09 - 1:3. Вялимяки - 1 (п.в.), 59:59 - 1:4.

Нереализованный буллит: Саттер (Ванкувер Кэнакс), 22:57 (Вратарь).

Вратари: Демко (Дипьетро, 40:00, 58:22 - 59:59) - Риттих (Парсонс, 40:00).

Броски: 39 (16+10+13) - 32 (11+10+11).

Наши: - - Завгородний (9:36/1/1).

20 сентября. Ванкувер. Rogers Arena.