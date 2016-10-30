Передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" переиграть "Лос-Анджелес"

"Сент-Луис" победил "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. Автором единственного гола в поединке стал форвард "Блюз" Джейден Шварц. Российский нападающий Владимир Тарасенко сделал результативную передачу, которая стала для него пятой в сезоне.

В параллельной встрече "Миннесота" забросила четыре безответных шайбы в ворота "Далласа".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Лос-Анджелес" – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шварц - 1 (Лехтеря, ТАРАСЕНКО), 43:43 - 1:0.

Вратари: Аллен - Будай (59:45).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 25 (7+6+12) - 27 (10+10+7).

Наши: Якупов (8:36/1/0), Тарасенко (15:30/1/+1) – –

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Миннесота" – "Даллас" – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Гранлунд - 1 (мен., Койву), 5:35 - 1:0. Нидеррайтер - 2 (Койл, Гранлунд), 43:08 - 2:0. Стаал - 4 (бол., Сутер, Поминвилль), 50:54 - 3:0. Граовац - 1 (Закер, Берчи), 52:37 - 4:0.

Вратари: Дубник - Лехтонен.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 15 (6+1+8) - 29 (9+13+7).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.