Передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" одержать третью победу над "Миннесотой"

"Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Миннесоту" в третьем матче 1/8 плей-офф НХЛ - 3:1. Результативную передачу в этой встрече на свой счет записал напдающий "Блюз" Владимир Тарасенко, который провел на площадке 19 минут 32 секунды. Россиянин набрал 3-е (1+2) очко в этом розыгрыше Кубка Стэни. Его партенр по команде Иван Барбашев отыграл 15 минут 16 секунд и нанес один бросок по воротам.

"Сент-Луис" повел в серии со счетом 3:0. Следующий матч состоится 20 апреля на площадке "Блюз".

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Сент-Луис" - "Миннесота" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Парэйко - 1 (Берглунд, Перрон), 3:25 - 1:0. Койл - 1 (Паризе, Сутер), 32:59 - 1:1. Шворц - 2 (бол., Стин, ТАРАСЕНКО), 35:19 - 2:1. Стин - 1 (п.в., Берглунд, Соботка), 58:49 - 3:1.

Вратари: Аллен - Дубник (57:50 - 58:49, 58:56).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 31 (15+8+8) - 41 (9+13+19).

Наши: Тарасенко (19:32/5/-1), Барбашев (15:16/1/-1) - -.

Сент-Луис. Scottrade Center.

Счет в серии: 3-0 (2:1 ОТ, 2:1).