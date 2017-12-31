Передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Каролину"

"Сент-Луис" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету Скотт Апшолла. Передачу в этом эпизоде не свой счет записал форвард Владимир Тарасенко, который отыграл 20 минут 17 секунд. Нападающий Иван Барбашев провел на площадке 14 минут 50 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Каролина" - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Бродзяк - 7 (Стин, Пьетранджело), 0:43 - 1:0. Берглунд - 6 (Пьетранджело, Бродзяк), 20:42 - 2:0. Райан - 9, 28:00 - 2:1. Валлмарк - 1 (Хэнифин, Ахо), 33:58 - 2:2. Апшолл - 6 (Шенн, ТАРАСЕНКО), 48:58 - 3:2.

Вратари: Хаттон - Дарлинг (58:10).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 29 (10+9+10) - 25 (8+8+9).

Наши: Барбашев (14:50/0/0), Тарасенко (20:17/3/1) - -.

Сент-Луис. Scottrade Center.