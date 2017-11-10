Передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Аризону"

"Сент-Луис" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 по буллитам. Результативную передачу на свой счет записал российский форвард Владимир Тарасенко, который провел на площадке 22 минуты. В серии буллитов нападающий свою попытку не реализовал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Аризона" - 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Эдмундсон - 5 (Торберн, Шенн), 25:14 - 1:0. Перлини - 3 (Дюклер, Коннотон), 29:38 - 1:1. Перлини - 4 (бол., Дворак, Экман-Ларссон), 38:41 - 1:2. Пьетранджело - 7 (ТАРАСЕНКО, Яшкин), 45:01 - 2:2.

Победный буллит: Шенн.

Вратари: Хаттон - Раанта.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 38 (7+12+12+7) - 29 (8+15+2+4).

Наши: Тарасенко (21:59/5/1) - -.

10 ноября. Сент-Луис. Scottrade Center.