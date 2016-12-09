Передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" в игре с "Айлендерс"

"Айлендерс" переиграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. В составе "Блюз" результативной передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

В параллельной встрече "Колорадо" нанес поражение "Бостону". Форвард "Эвеланш" Михаил Григоренко также сделал голевой пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – Сент-Луис" – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Фаббри - 6 (ТАРАСЕНКО), 4:36 - 0:1. Ли - 7 (бол., Ледди, Нельсон), 6:51 - 1:1. Таварес - 8 (Хэмоник), 9:31 - 2:1. Бродзяк - 3 (Фаббри, Эдмундсон), 23:33 - 2:2. Ли - 8 (Сизикас), 52:42 - 3:2.

Вратари: Грайсс - Аллен (57:58).

Штраф: 0 - 6.

Броски: 27 (10+9+8) - 26 (11+7+8).

Наши: Кулемин (11:42/3/-1) – Тарасенко (17:52/3/0).

Нью-Йорк. Barclays Center.

"Бостон" – "Колорадо" – 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Голы: Дюшен - 10, 5:30 - 0:1. Маккиннон - 7 (мен.), 12:57 - 0:2. Митчелл - 1, 24:09 - 0:3. Пастрняк - 17 (Шаллер), 32:03 - 1:3. Пастрняк - 18 (Маршан, Краг), 33:23 - 2:3. Седерберг - 4 (ГРИГОРЕНКО, Бошемен), 37:05 - 2:4.

Вратари: ХУДОБИН (57:52 - 59:48) - Пикар.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (10+13+8) - 22 (9+6+7).

Наши: – – Григоренко (16:51/1/+1), Задоров (19:19/0/+1), Тютин (19:41/0/-1).

Бостон. TD Garden.