Передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче с "Флоридой"

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Сент-Луис" - 5:2. В составе "Блюз" результативную передачу отдал российский нападающий Владимир Тарасенко. На площадке форвард провел 18 минут 24 секунды. Он отметился тремя бросками в створ и одним силовым приемом.

Еще один нападающий "блюзменов" Иван Барбашев находился на льду 11 минут 44 секунды. За это время он сделал два силовых приема. В составе победителей играл форвард Евгений Дадонов. За 19 минут 4 секунды он пять раз бросил в створ ворот "Сент-Луиса".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Сент-Луис" - 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: Маккошен, Трошек, Макканн, Экблад, Бьюгстад - Штястны, Данн

Наши: Дадонов (19:04/5/0) - Тарасенко (18:24/3/-3), Барбашев (11:44/0/0).