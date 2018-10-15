Передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче с "Анахаймом"

"Анахайм" на выезде обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Эндрю Кольяно.

Форвард "Блюз" Владимир Тарасенко сделал в этой результативную передачу, отыграв 19 минут 29 секунд. Иван Барбашев провел на льду 10 минут 26 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Анахайм" - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Сильверберг - 3 (Комтуа, Линдхольм), 18:21 - 0:1. Стин - 2 (Эдмундсон, Тарасенко), 31:49 - 1:1. Бозак - 1 (бол., Марун), 35:52 - 2:1. Стрит - 2 (Мэнсон, Фаулер), 47:16 - 2:2. Кольяно - 1 (бол., Кеслер, Линдхольм), 54:44 - 2:3.

Вратари: Джонсон (57:25 - 58:34, 58:45) - Миллер.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 31 (10+11+10) - 31 (7+14+10).

Наши: Тарасенко (19:29/3/1), Барбашев (10:26/0/0) - -.

15 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.