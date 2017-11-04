Передача Слепышева помогла "Эдмонтону" обыграть "Нью-Джерси"

"Эдмонтон" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Результативную передачу на свой счет записал российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев. Он провел на площадке 17 минут 18 секунд, нанес 3 броска и завершил игру с показателем "+1". Это очко стало для форварда первым в сезоне.

Коннор Макдэвид в этой встрече сделал 3 результативные передачи. Эта победа стала для "Эдмонтона" 3-й в 12-ти матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Нью-Джерси" - 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Каджула - 1 (бол., Макдэвид, Летестю), 5:40 - 1:0. Стром - 2 (Каджула, Ларссон), 8:55 - 2:0. Холл - 4 (Вуд), 15:00 - 2:1. Братт - 5 (Хишир, Сиверсон), 25:02 - 2:2. Клефбом - 1 (Марун, Макдэвид), 26:03 - 3:2. Лучич - 2 (СЛЕПЫШЕВ, Ньюджент-Хопкинс), 38:56 - 4:2. Драйзайтль - 3 (Макдэвид, Беннинг), 53:18 - 5:2. Гиббонс - 6 (Батчер, Стэффорд), 54:25 - 5:3. Ньюджент-Хопкинс - 6 (п.в.), 58:08 - 6:3.

Вратари: Тэлбот - Шнайдер (58:01 - 58:08).

Штраф: 5 - 7.

Броски: 42 (10+20+12) - 33 (16+8+9).

Наши: Слепышев (17:18/3/1) - -.

4 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.